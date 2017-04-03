魯凱族民族議會成立 升起百合族旗
魯凱族民族議會暨宣示傳統領域大會3日在屏東霧台鄉的文化廣場舉行，共有來自高雄、屏東、台東等100多名族人參加，是台灣第7個原住民族議會。現場也升起魯凱民族議會族旗「百合族旗」，這也代表魯凱族與國家的「準國與國」關係。
會中安排了祈福、詠讚、宣誓、畫設傳統領域、鳴槍、勇士舞及升狼煙等儀式，場面莊嚴肅穆，重頭戲則是升魯凱民族議會族旗。這面「百合族旗」是由萬山部落的金紹華設計，他在13名參賽者當中經評選後脫穎而出。
族旗以紅、黃、綠為底，代表希望、愛與和平；旗面上百合花和鷹羽的圖樣，代表魯凱族的純潔象徵和完整的自然主權。總統府原住民族轉型正義委員台邦．撒沙勒說，總統蔡英文上任前已有6個原住民族議會成立，魯凱族是第7個。
他說，這是小英總統去年8月1日向原住民族道歉，並在總統府成立「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」後，第一個成立的民族議會，象徵台灣政治史上進入了「新伙伴關係」的里程碑。
霧台鄉長杜正吉為魯凱民族議會首席顧問，他說民族議會成立後，將帶領族人，與其他族群協商傳統領域範圍邊界，也要爭取學校裡增加族語時數、課程設計、師資培育，另外在歷史、文化、宗教上，也要爭取原民族的話語權和更多尊重。
魯凱族人口目前約有1萬3千多人，分為東魯凱、西魯凱及下三社3個亞群，分布在台東、屏東、高雄。語言上則有達魯瑪克、大武、好茶、多納、萬山及茂林等6個支系。
(中時)
關鍵字：魯凱民族議會
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