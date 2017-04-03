開名車遭嫉？保時捷敞篷車遭潑三秒膠
難道是開名車太招搖？！網紅正妹「小公主有德」2日晚間開保時捷敞篷車返回南區娘家陪媽媽吃飯，沒想到還不到2小時光景，發現車身前、後都被潑滿透明狀不明物體，回家後發現後車廂完全被封死、打不開，驚覺是遭三秒膠封車，大罵：「真的是太惡質！」已報警由警方處理。
外號「小公主有德」的唐姓女子，從不吝惜在網路上展現自己的好身材，經常開著老公送她、才出廠一年多、價值400多萬，還在保固期的白色保時捷敞篷車，帶著愛鳥趴趴走，還會有眼尖的粉絲要跟她合照。
2日晚間6時多，「小公主有德」開車返回南區要與媽媽吃晚餐，將車子停放在建國路一家計程車行前，她說，當時看到店門已關、完全沒開燈，她以為沒有營業，就停放在店門口前，沒想到才不到2小時要去牽車時，就發現車子前、後都被潑灑大量不明液體。
唐女表示，當時有一人站在她車前，她還問對方：「有看到是什麼人做的嗎？」對方回答：「沒看到」。但當她將車開回家，老公一看竟發現後車廂膠條已經被滲漏的三秒膠封死，完全無法打開；使用工具硬撬才勉強打開，但膠條完全破裂、斷裂，車子尾翼烤漆都被三秒膠黏住剝落好幾大塊，車頭也是毀損一大片。
經詢問保時捷原廠，得到答覆是人為損害不在保固範圍，估計修車至少要花費20萬元，唐女已經報案，請警方處理，但她忿忿不平說：「真的是太惡質了！」也很擔心如果不明液體是朝人潑灑的話，情況更不堪設想，但經過此一教訓，她決定以後晚上都要搭計程車出門。
(中時)
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