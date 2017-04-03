掃墓變燒墓 桃虎頭山延燒2萬平方公尺

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掃墓變燒墓，桃虎頭山火燒山延燒2萬平方公尺，打火弟兄疲於奔命。(蔡依珍攝)

掃墓變燒墓，桃虎頭山火燒山延燒2萬平方公尺，打火弟兄疲於奔命。(蔡依珍攝)

掃墓變「燒」墓！清明連假第三天，艷陽高照，民眾忙掃墓，但「天乾物燥」，燒金紙不慎引發火警，桃園虎頭山上午11點遭祝融，因風勢大、帶火金紙不斷亂飛飄竄，導致火勢「遍地開花」，面積一度延燒超過2萬平方公尺。

桃園消防派出16車42人，在艷陽下努力打火，終於在下午3點半撲滅火勢。桃園警分局也派出多名員警到場疏導交通，採單向上下山，避免塞車和妨礙消防員滅火。

(中時)