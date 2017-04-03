追捕中女毒犯傳死訊 警捐款助後事
張姓女子因毒品案遭通緝，警方追捕3個多月，日前卻接獲醫院告知她意外死亡，見到白髮蒼蒼的張父憂心無力處理女兒喪葬費，警方鐵腕變柔情，與當地佃西里長高進見合作，一起發動捐款8萬元，幫助張家人解決後事。張父清明節祭拜女兒時有感而發，寫下感謝函轉交致謝。
「當我一個白髮人送黑髮人，內心感到最傷心無助的時候，你們從醫院到喪事，全程幫助我，我要向你們說聲謝謝…」安佃派出所近日接獲一封感謝函，開頭標明「臺南好警察，謝謝您」，拆開一看，才知道是日前已過世張姓女通緝犯的父親的親筆書信。
40歲的張女吸食安非他命多年，犯下毒品案件待執行，為了躲避警方查緝而居無定所，對已高齡70歲的張家父母來說，這個獨生女就像失蹤一樣。
張母中風坐輪椅多年，張父無業還要照顧老妻，兩老夫妻住在東區大同路附近，孤苦相依，早已無力約束女兒行為。
警方暗中追捕張女已三個月，10天前卻接獲一通醫院電話，得知她已在醫院病房內過世，原本追捕的警員錯愕，只能通知家人前來，年邁的張父見女兒屍體，一臉哭喪嘆氣，向警員表示沒多餘的費用，不知如何處理醫療費與喪葬費。
得知張家人困境，警方一改辦案的鐵腕，主動與佃西里長高進見連繫，雙方各自發動捐款，共籌募到8萬元，幫助張父處理女兒後事。
適逢清明掃墓，張父祭拜女兒有感而發，寫了一封信交給高進見，並要求轉交安佃派出所，對社會溫暖的幫助，表達內心感謝。
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(中時)
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