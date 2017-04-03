MLB》龐加納強打 可比「怪力男」史坦頓？
「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)3日雖沒能帶領巨人奪勝，但超群的打擊實力卻技驚四座，更締造大聯盟史上首次的投手開幕戰雙響炮紀錄，尤其看他擊中球棒子清脆的聲音、球飛行的速度，美媒3日報導，他兩發全壘打的「球速」，更可與馬林魚「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)平起平坐。
《UsaToday》記者約瑟夫(Andrew Joseph)指出，根據大聯盟數據顯示，龐加納第一轟距離416英呎、球離開棒球時的速度112.5英里，第二轟422英呎、112.1英里，速度全都超過112英里，過往只有史坦頓曾有過這項成就，如今竟讓一個投手達成這個成就，其他全職打者們不知該做何感想。
「我只是試著保持清醒與穩定」能達成這個成就，龐加納也認為機會難得，不過強調投球仍是自己的主要工作；而7局失3分、狂飆11次三振的成績，讓他滿意的說「這場感覺是近期最棒的」。能成功的關鍵，捕手波西(Buster Posey)直指他極佳的速球狀況，「速球會跑、控球佳，首戰來說很不錯，曲球也因此能發揮效果。」
(中時電子報)
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