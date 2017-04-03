廢衣櫃發現20萬金飾珠寶 清潔隊員物歸原主
新北市林姓婦人上月底因搬家將老舊廚具及衣櫥丟棄，卻忘記衣櫥抽屜藏著價值20萬的金飾、珠寶及存摺、印章等貴重物品，所幸在清運過程中，被新莊區清潔隊許姓及郭姓2名隊員在機具壓破時發現，立刻停止破碎並清點送到派出所，才讓林婦順利找回失物。
林姓婦人3月30日晚間就將準備丟棄的廢棄家具堆放在社區門口，隔日上午才跟環保局清潔隊預約清運，新莊區清潔隊當日下午即來清運。
許姓及郭姓清潔隊員卻在清運途中發現，廢棄衣櫃被機具壓破後，抽屜中竟有金飾、珠寶、存摺跟印鑑，2人趕緊將機具停止，逐一清點物品，送到派出所報案。
環保局表示，林婦3月30日晚間就已將衣櫃搬出，所幸衣櫃有上鎖，加上清潔隊員第一時間發現報案，才有辦法尋回失物，提醒民眾清運前務必再次確認家具內是否清空，避免財物損失。
環保局也提醒，各區清潔隊都提供免費大型廢棄家具清運，事先向各清潔隊聯繫清運的時間與地點即可，但民眾須配合約定時間再搬出，避免廢棄家具阻擋公共空間。
(中時)
關鍵字：清潔隊
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