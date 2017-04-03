亞航將在越南聯營廉價航空
看好越南航空市場的商機與潛力，亞洲航空（AirAsia）與越南相關單位計劃以聯營方式在當地成立廉價航空公司，預計明年起開始營業。
越南媒體報導，亞航子公司—亞航投資有限公司（AAIL）已與越南Gumin有限公司（GCL）和Hai Au航空股份公司（HAA）等簽署股東和股權認購協議，計劃以聯營方式成立廉價航空公司。
報導指出，HAA將成為上述廉價航空計劃的聯營公司，而亞航和GCL的持股率分別為30%和69.9%。
亞航指出，這家航空公司將利用亞航在廉價航空業務上的優勢，為越南民眾與旅客提供便宜價格但高品質的航空服務，從而刺激經濟發展。
報導說，這家航空公司預計明年初開始營業，將開通越南各重要國內航線以及飛往東協各國、中國、南韓和日本等國際航線。
統計顯示，過去10年越南航空旅客量成長17%，預計未來10年仍保持2位數的成長趨勢。1060403
(中央社)
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