雅加達選戰關鍵 爭取貧民支持催高投票率

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印尼首都雅加達4月19日將舉行正副省長選舉第二輪投票。專家分析，爭取低收入戶以及未在第一輪投票中表態的選民支持，是決定誰勝出的關鍵。

雅加達選舉委員會日前公告，在2月中第一輪投票中得票最高的兩組候選人，鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）、前教育文化部長阿尼斯（AniesBaswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno），將於4月19日進入第二輪投票決勝負。

印尼民調機構「政治憲章」（Charta Politika）主任尤納多（Yunarto Wijaya）分析，鍾萬學和阿尼斯正在競奪低收入選民的支持，以贏得第二輪投票。

他指出，現階段而言，雅加達中、高社經階層的選民早已決定第二輪投票意向，因此，鍾萬學和阿尼斯將聚焦爭取雅加達低收入選民的支持。

「政治憲章」根據第一輪投票的出口民調發現，大部分支持鍾萬學的選民都是教育程度高的民眾，曾在大學就讀；而支持阿尼斯的選民多是高中畢業或是低於高中學歷的選民。

在經濟收入方面，「政治憲章」發現，月收入超過400萬（約新台幣9300元）印尼盾的選民最有可能投給鍾萬學和查羅特；而月薪在400萬盾以下的選民較支持阿尼斯和桑迪阿加。

尤納多分析，鍾萬學陣營現在正努力積極爭取中低階層的支持；而阿尼斯陣營則設法要獲得高收入選民的支持。

此外，雅加達正副省長選舉第一輪投票率為75%，較5年前的選舉第一輪投票率多出約12%，外界普遍認為投票率大幅提升是「鍾萬學效應」的產物，更多選民願意站出來投下神聖的一票。

印尼媒體工作者邱烈豐認為，催高第二輪投票率有利於鍾萬學獲勝，而在第一輪投票中未表態的25%選民也將是鍾萬學和阿尼斯極力爭取的票源。

根據雅加達以往選舉經驗預估，第二輪投票率往往比第一輪高。1060403

(中央社)