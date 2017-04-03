雅加達選戰 鍾萬學下鄉阿尼斯端牛肉

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印尼首都雅加達4月19日將舉行正副省長選舉第二輪投票。角逐連任的鍾萬學改變策略，遠離鎂光燈勤走基層固票；阿尼斯則端出牛肉，說服選民他能勝任省長。

雅加達選舉委員會日前公告，在2月中第一輪投票中得票最高的兩組候選人，鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）、前教育文化部長阿尼斯（AniesBaswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno），將於4月19日進入第二輪投票決勝負。

鍾萬學和查羅特在第一輪的投票率為42.99%。阿尼斯和桑迪阿加得票率為39.95%。

隨著選情變化，鍾萬學陣營改變選戰策略。在第一輪投票前，鍾萬學競選團隊都會事先告知各家媒體他的競選行程，以便讓媒體陪同，前往採訪報導。

不過，隨著第二輪投票選戰開打，鍾萬學團隊改變作風，固票行程變得相當低調，許多行程都是秘密進行，未事先公開給媒體。像是他日前赴東雅加達嘉丁賈拉（Jatinegara）、北雅加達帕德曼甘（Pademangan）探視生病民眾，都沒有讓大批媒體隨行，而是透過臉書直播上網。

鍾萬學說，跑選舉時不讓大批媒體包圍，這樣的方式更自在，大批媒體包圍會讓他很難親近民眾。

鍾萬學所屬的民主奮鬥黨稱這種「寧靜競選」也是競選團隊的策略，避免公眾因宗教褻瀆案對他產生抗拒。

此外，為了吸引年輕選票，鍾萬學陣營日前在社群媒體上發起脫口秀節目「Ahok Show」，與搭檔主持人天南地北討論各種時下熱門議題，包括免費無線網路、綠空間以及廉價公寓等。

另一方面，阿尼斯競選團隊專注在讓更多民眾知道他的政見，先是他也採用在第一輪投票中遭淘汰的阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）陣營提出的若干政見，例如以現金援助村里、協助社區發展。

此外，身為溫和派穆斯林的阿尼斯也強打「穆斯林牌」，訪視伊斯蘭連盟（Syarikat Islam）總部、伊斯蘭習經院，並參加大規模的祈禱及誦經活動。

值得注意的是，阿古斯陣營雖然在第一輪投票中落敗，但也有17.05%的支持率。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）分析，根據近日多項民調顯示，阿古斯的大部分支持者會在第二輪投票中支持阿尼斯。

而日前主導反鍾萬學示威的「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）主席哈比比利奇（Habib Rizieq）也表示將在第二輪投票中支持阿尼斯。1060403

(中央社)