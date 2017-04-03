加油時突然著火 機車起火幸撲滅

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一名男子今天騎機車到中和一家加油站加油時，油槍及機車突然起火，所幸加油站員工及時以滅火器撲滅，無人受傷。目前正調查起火原因。

新北市消防局近2時許獲報，中和區中和路與宜安路交叉路口、台灣中油中和站，一輛機車加油時，油槍及機車起火，員工以滅火器撲滅，現場無人員受傷。1060403

(中央社)