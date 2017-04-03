美國空軍妥善率吃緊 戰備有隱憂

據美國軍方統計，隸屬空軍機種的裝備妥善率（Mission-capable rates），2014年約74%、隔年73%，2016年再掉至72%，大約每10架，就有約3架因報修不能飛。

根據美國「空軍時報」（Air Force Times）報導，上月22日北韓試射飛彈，駐紮在關島安德森（Andersen Air Force Base）空軍基地的B-1槍騎兵（Lancer）轟炸機，隨即升空橫越太平洋，向北韓示警。

報導也指出，其他主力機種也面臨裝備妥善率不佳的棘手難題。

像是具備匿蹤和超音速性能的F-22猛禽（Raptor）戰鬥機，2015年的裝備妥善率是67%，去年只剩60%，創2009年以來的新低。

另款B-2幽靈（Spirit）匿蹤轟炸機，近來中國大陸的轟-20常與其相提並論，但是裝備妥善率已從56%掉至51%，反而B-1從47%緩緩回升至52%。

但是不論B-1或B-2的妥善率都只剛好過5成，也就是說大約有1/2的B-1與B-2，都只能在地面困著且備而「無」用，反而是祖父輩的B-52同溫層（Stratofortress）轟炸機老當益壯，妥善率高達74%。1060403

(中央社)