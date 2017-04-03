男子拿女友手機 約女友閨蜜嘿咻被打
真是討皮痛！高雄市黃姓男子閒來無事拿侯姓女友的手機，傳簡訊給女友的閨蜜莊姓女子「約砲」，閨蜜驚訝的質問侯女才揭穿黃男的鬼計，事後黃男在餐廳擺桌要向閨蜜道歉，不料，一到餐廳附近立即被多名男子圍毆，持棍棒一陣亂打，倒地不起，被路人報案送醫治療，在醫院脫衣服時，口袋掉出K他命及毒品咖啡包，在場戒護的警方當場將他逮捕。
黃男（24歲）說，他只是開玩笑，作弄女友閨蜜，想不到因此付出慘痛代價。
警方調查，黃男日前利用候姓女友手機傳簡訊給女友閨蜜莊姓女子（19歲），問她「要不要嘿咻？」，閨蜜質問侯女「什麼意思？」，侯女氣的問男友搞什麼？黃男解釋只是開玩笑，閨蜜不接受他的說詞，要求擺桌請客賠罪，黃男因此約於上月11日在左營區華夏路與曾子路口1間餐廳擺桌。
警方表示，黃姓男子（24歲）上月11日晚間11點多搭計程車到餐廳附近，不料一下車還沒走到餐廳，就遭多名男子持棍棒痛毆，被打得頭部撕裂傷、手腳身體都有傷，歹徒打人後一哄而散。
左營分局文自派出所員警獲報有人打架，趕到現場將黃男送高榮急救，醫師在幫黃男脫下衣服時，黃男衣服裡竟然掉出1包毒品咖啡包及1公克K他命毒品，在場戒護的警方當場將黃男逮捕，並依違反毒品危害條例送辦。
黃男傷勢無大礙，當天交保後，向打他的人提傷害告訴，警方循線通知參與圍毆的劉姓男子、夏姓男子（31歲）到案說明，兩人坦承打黃男；他們說，是閨蜜莊女的朋友，聽莊女說起黃男的離譜行為，很氣憤的替莊女出氣；警方訊後，依傷害罪函送法辦，並將追查是否有其他共犯。
(中時)
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