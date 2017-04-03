機車加完油瞬間起火 加油站員工急救援

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劉姓男子的機車加完油時，加油孔及油箱突然起火燃燒，劉男趕緊推倒機車。（孟祥傑翻攝）

新北市59歲劉姓男子今天（3日）下午1時許，騎機車前往中和區宜安路某加油站，機車熄火加油時，油箱和加油孔突然竄出火苗，劉男嚇得立即推倒機車躲起來，加油站員工趕緊以滅火器撲滅火勢，所幸未釀成嚴重災情。

劉男心有餘悸地說，當時機車已加滿油，加油站員工抽出油槍時，機車加油孔突然冒出火花並起火燃燒，幸好加油站員工反應迅速，馬上拿滅火器滅火。

黃姓加油站長研判，可能是劉男機車車頭線路板故障，才會在機車熄火加油時，仍疑過熱引發火苗，加上油槍本身有防靜電設計，應不是靜電所引起。

在一旁加油泵加油的民眾看見劉男機車起火，也嚇得跑離加油站並打電話報額，警消趕至時，火勢已被撲滅，正由鑑識人員調查釐清起火原因。

(中時)