全新「白酒蛤蜊貝殼烤麵」，給你滿滿蛤蜊大平台!

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「堤諾義式比薩」推出全新「白酒蛤蜊貝殼烤麵」，貝殼麵上鋪滿蛤蜊，讓人食指大動，售價220元。（圖片提供／堤諾義式比薩）

近期溫差變化大，蛤蜊貨源短缺導致市場價格節節高升，連鎖品牌「堤諾義式比薩」逆向操作，推出全新商品「白酒蛤蜊貝殼烤麵」，以優惠價格搶攻市場。

新品「白酒蛤蜊貝殼烤麵」以貝殼麵為基底，鋪上滿滿蛤蜊，再以高溫快速烘烤方式將蛤蜊原汁逼出，佐以白酒調味，入口貝殼麵軟而不爛，可品嘗麵心Q度，特選50元硬幣大小蛤蜊製作，白酒提出蛤蜊鮮味與甜度有大海感覺，喜愛蛤蜊的消費者不可錯過。

(中時)