愚人節喊復出五月天 達叔致歉冠佑

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樂團五月天首任鼓手「達叔」錢佑達1日愚人節在臉書開玩笑喊「復出」惹議，昨天向現任鼓手冠佑致歉，直呼「有緣20年後愚人節再見」，今天關閉臉書粉絲專頁。

五月天成軍20週年，3月29日成軍紀念日重返台北市大安森林公園免費開唱，第1任鼓手「達叔」錢佑達被拱打鼓合體「軋車」，也開玩笑向現任鼓手冠佑討分紅，逗笑粉絲。

之後錢佑達開設「五月天首任鼓手－達叔」臉書（facebook）粉絲專頁，1日愚人節宣布「復出」，引發熱議。

昨天錢佑達在臉書發聲明表示，此粉絲專頁為愚人節惡搞快閃性質，藉愚人節提供消遣娛樂，切勿當真，原就計劃到美國時間愚人節結束。

錢佑達向冠佑致歉說，「復出聲明」開了冠佑一天玩笑，其中言辭戲謔部分，如有不當與觀感不佳，絕非惡意，再次致歉。粉專文章與回覆粉絲留言，皆無提及冠佑「去留」、「音樂技術」等，也請大家理性討論。

他表示，公開媒體轉載，實非意料，加上部分觀眾僅見新聞標題，可能造成誤解與錯誤解讀，請勿當真，麻煩大家告訴大家。再次感謝冠佑寬宏大量，除了提供精湛音樂性，也讓人見證真正五月天團員氣度風範，「只有冠佑才能擔任五月天的鼓手，不作第二人選。」

錢佑達也向冠佑歌迷致歉，直喊「冠佑是最棒的」；最後寫道下台一鞠躬，粉絲專頁將於24小時內關閉，「有緣20年後愚人節再見」。今天下午「達叔」粉絲專頁已關閉。1060403

(中央社)