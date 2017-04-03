速食店不吃漢堡 他躲廁所吸毒

伍男在廁所內拖延時間躲避查緝，仍被警方逮正著。（周綾昀翻攝）

警方在垃圾桶內發現針筒殘骸。（周綾昀翻攝）

來速食店不吃漢堡堡，他躲廁所吸毒！昨下午4時許，警方在墾丁春天音樂季第2天查獲首起吸毒案，這名34歲伍姓男子，躲進墾丁一家速食店的男廁內，注射1級毒品海洛因，才剛施用毒品不久，隨即被警方逮個正著，被依違反毒品防制法送辦。

有毒品與竊盜前科的伍男與朋友從高雄南下到墾丁遊玩，卻發現街上每處都有警察駐守查緝，且他投訴的旅館櫃台，就張貼著恆警召開座談會發放的反毒海報，難忍毒癮的伍男便突發奇想，2日下午4時40分到墾丁一家知名速食店的男廁內注射海洛因。

因待在廁所時間過長，讓內急的民眾覺得有異，隨即通報警方，員警到場時，伍男為躲避查緝，著急大喊「我還沒大完」，企圖拖延時間，但員警就守在門口，他才死心開門，果然在垃圾桶內發現才剛施打完海洛因的注射針筒。

警方還發現伍男走路時極不自然，原來他用左腳踩住剛施打完的海洛因殘渣袋，但還是被眼尖的警方發現，因此伍男被警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

恆春警分局長曾學貴表示，為遏止在墾丁音樂季用毒品助興的歪風，辦趴業者都會和警方配合雇保全在入口處查核，民宿與飯店部份則召開宣導座談會，各家業者擔心W飯店猝死案件在自家重演，及拉K臭味附著在寢具、窗簾以及家具上，造成下組房客嫌臭要求退房等，都表示願配合，才會讓毒蟲躲到廁所吸毒。

(中時)