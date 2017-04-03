維護行車安全 立仁四路銜接立仁橋完工

立仁四路銜接立仁橋的交叉口，經拆除原本位於右側的公共藝術圍牆後，截彎取直，行車更加安全。（林欣儀攝）

台中市大里區十九甲地區的立仁四路日前拓寬，拓寬後的道路卻未與原有的立仁橋直接銜接，車輛行經此地必須繞彎路通過，影響行車安全，市議員張芬郁日前爭取，經市府同意施作拉彎取直工程，近日完工。

立仁四路路寬原本只6米，因位處交通瓶頸路段，車禍事故頻傳，經地方積極爭取，市府斥資上億徵地並進行拓寬工程，同時在此興建下水道，解決周邊淹水痼疾，去年6月完工啟用。

張芬郁不滿的說，市府花費上億元進行立仁四路拓寬工程，是基於安全、便民的構想，但該道路完工後，卻沒有和原有的立仁橋全面直線銜接，位於路旁的立德社區公園突出，造成道路彎曲，且公園內公共藝術牆擋住右轉行車視線，導致意外頻傳，當地居民紛紛陳情，盼拿將道路拉直，減少事故發生。

經積極爭取，建設局決定拆除公共藝術牆及公園用地，並將路面退縮4米，另外進行路面鋪設、側溝興建等工程，日前完工。張芬郁強調，立仁橋頭為立元路、立仁四路、立仁二路、立仁一路等道路叉口，交通狀況複雜，所幸拆除工程順利完成，讓民眾能行的安全。

(中時)