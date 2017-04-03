走訪義強震災區 英王儲擁抱流淚倖存者
義大利去年發生致命強震，重創城鎮阿馬特里切（Amatrice），英國王儲查爾斯（Prince Charles）今天親眼目睹滿目瘡痍的慘況後，擁抱淚流滿面的倖存者。
法新社和英國天空新聞網（Sky News）報導，查爾斯王儲靜靜走過廢棄的「紅區」部分地區；在這座義大利中部歷史山城的13世紀塔樓廢墟旁，還有許多倒塌的房屋。
王儲經過受創的聖阿戈斯蒂諾教堂（Church of Sant'Agostino）前說道，「這真是駭人的慘況」；這個地區的建築物在去年8月強震中夷為平地，而穿梭在斷垣殘壁中的流浪貓則是此處的唯一生機。
身穿灰色細直條紋西裝、頭戴安全帽的查爾斯王儲會見阿馬特里切鎮長派洛奇（Sergio Pirozzi），派洛奇告訴他，自地震發生以來，一直沒有回到紅區，「重建完成前也不會回到這座城鎮。我們必須展望未來」。
68歲的查爾斯王儲告訴1名倖存者：「我希望我能為你做得更多，你的韌性令人讚嘆。」
王儲也與那些協助災區重建的人見面；去年這起震災奪走近300條人命，包括3名前往度假的英國人。
查爾斯王儲也將黃白色花環，放在公園裡的紀念碑前。
65歲的倖存者托瑞迪（Marina Torredi）告訴法新社：「我告訴他，我在那一晚失去了丈夫，深深觸動他的心，他擁抱了我。」（譯者：中央社劉文瑜）1060403
(中央社)
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