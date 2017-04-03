死亡社團慫青少年輕生 俄社媒引恐慌

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在俄羅斯驚傳一連串青少年輕生案件後，社群媒體上令人不寒而慄的「死亡社團」引發俄國社會恐慌。

相當於俄版臉書的社群網站VK上的私密社團，據報由「導師」操控，蠱惑成員了結自我生命。

根據俄國「新報」（Novaya Gazeta）報導，俄國在2015年11月到2016年4月間自殺的130人中，數十名青少年是受到VK上死亡社團成員的壓迫自殺。煽動自殺者仍藏身黑暗中，繼續傳布自殺邪教。

其中1個死亡社團的導師是22歲的柏德肯（Filipp Budeikin）。他因涉嫌鼓吹1名15名青少年自殺，去年11月在聖彼得堡（Saint Petersburg）被捕。

柏德肯被捕前接受當地媒體訪問透露，如何吸引這些他所謂「可生物分解的垃圾」和「對社會沒價值的人」。

柏德肯坦承他要求受害人分享個人資料，以及執行某些「任務」，這些任務往往涉及自我傷害和疤痕紋身。

柏德肯說：「我只是向某些人解釋為什麼最好去死，沒提其他...做那樣決定的是他們，沒人強迫他們。」

柏德肯強調，他只是「清洗社會」。

俄羅斯新報報導，「死亡社團」甚至發黑函要脅成員，如果拒絕執行這些任務，他們將鎖定成員深愛的人。

社群媒體VK死亡社團曝光，引發俄國社會恐慌。根據世界衛生組織（WHO），俄國未成年自殺率達10萬分之20，是全球平均值的3倍以上。1060403

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

(中央社)