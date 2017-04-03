核食美豬解禁 陳時中：首要在食用安全
核食、美豬解禁議題，衛福部長陳時中日前接受專訪時首度坦言，只要確保食用安全，不反對解禁。他下午接受電訪時強調，開放與否權責不在衛福部，「我們權責只在確保安全」。
陳時中日前接受媒體專訪時指出，瘦肉精美豬、日本核食解禁問題不只是食安問題，也是經貿外交問題，只要能確保吃得安全，他不反對解禁，但若不安全，也不能因政治考量解禁。
陳時中今天下午接受中央社記者電訪時表示，衛福部的立場就是「安全第一」，因開不開放權責並不在衛福部，「我們權責是在安全」，不會讓任何因素影響安全判斷，也是衛福部能做的最重要的事。
若能確保安全，但民眾無法接受，是否仍會開放？陳時中說，民眾對於食安很大關心，他可以理解，但還是得澄清站在衛福部立場，只有「安全」是唯一考量。
至於美豬、核食是否已啟動相關安全評估？陳時中表示，兩者目前並未啟動任何評估，「維持現況」。1060403
(中央社)
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