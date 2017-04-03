九旬翁做公益60年 故事曾躍上螢光幕

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90歲高齡的嘉義市民李水木有60年國民黨齡，他早年扶助清寒學生的故事，一度被改編成電視劇，國民黨主席洪秀柱今天稱讚他「做公益，會長命百歲」。

洪秀柱今天下午前往嘉義市興業東路，拜訪國民黨嘉義市黨部「中正紀念獎助學金」發起人李水木，看到90高齡的李水木身體硬朗，洪秀柱也期勉大家「存好心、說好話、做好事」。

有60年黨齡的李水木，曾任國民黨區黨部常委、市黨部廉能小組召集人，早年募款興學，幫助弱勢清寒學子，被稱為「嘉義大善人」。

李水木最為人津津樂道的故事，就是協助清寒學生蕭全政（台大政治系教授、現任考試院考試委員）的感人故事，這個故事在「老三台」（台視、中視、華視）時代，曾被台視「國富民樂」節目改編成電視劇、教化社會人心。

此外，李水木早年捐款成立「台灣省王李社會福利慈善基金會」，以國民黨民眾服務社名義，跑遍全省慰問關懷弱勢困苦家庭，也被各界讚揚。

李水木表示，他自嘉義稅捐處退休後，有感於身心障礙者一直走不出去，於是想盡辦法要讓他們融入人群，當時靈機一動，何不帶他們去金門勞軍？於是首創「殘障者勞軍團」。

但是，當時有許多家長、身障人士因自卑心作祟，一直婉拒他的邀約，甚至讓他吃閉門羹，但他還是不放棄，有時候在對方家門口一站就是1小時，才打動身障者加入勞軍行列。

洪秀柱表示，李水木長年做公益，難怪身體這麼硬朗，由此可見做好事會讓人身強體健、身心愉快，相信一定能長命百歲。1060403

(中央社)