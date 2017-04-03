台中市萬安40號演習 4/13實施
台中市106年災害防救演習及軍民聯合防空（萬安40號）演習將於13日下午1時30分到2時實施，警方今天提醒全市所有部隊、機關、學校及民眾，應配合疏散避難。
台中市警察局表示，演習當天下午1時30分將利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知（震動及訊息文字），並於下午2時發送演習結束的訊息。
市警局呼籲，13日下午1時30分至2時舉行萬安40號演習，將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等演練，人、車一律按規定接受警察及民防人員指導，進行防空疏散避難，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。
市警局同時提醒民眾，高鐵及台鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。
高速公路方面，演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。
此外，國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，但下機旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導實施疏散避難。1060403
(中央社)
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