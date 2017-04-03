看猛禽過境 放低聲量穿著融合環境
台北市野鳥學會表示，每年10月及3至5月，是猛禽過境台灣的期間，民眾觀鷹時應該穿著能遮蔽陽光，或是能與環境融合的服飾及裝備，也應放低音量避免驚擾到鳥類。
台灣正好位於東亞至澳大利亞這條鳥類遷徙路線的中間，又由於北部觀音山在台灣最北端，也是北部最後一片森林，因此南來北往的鳥類遷徙時，都有機會在觀音山出海。
台北市野鳥學會指出，在台灣一年有兩個時間可以觀看猛禽，分別是每年的10月以及3至5月。10月時，由於北部氣候逐漸寒冷，猛禽獵捕食物辛苦，因此會開始往南遷移到菲律賓等鄰近赤道的國家過冬；直到3月天氣逐漸回暖，猛禽就會踏上歸途返回北邊的家育雛及繁殖，因此一直到5月底之前，在台灣都有機會可以觀察猛禽。
不過，在野外賞鳥時，仍有一些事項必須遵守。野鳥學會提醒，民眾觀賞鳥類時雖然都會與鳥類保持一段距離，但靜靜的觀賞還是很重要，因為太大的音量有可能會驚擾到鳥類。
另外，由於賞鳥活動需要非常長的時間，因此建議民眾可以戴帽子，除了有遮陽的效果外，在森林間活動也可以避免蚊蟲干擾，穿著方便移動的鞋子也有利於賞鳥活動。
在衣服部分則應穿著透氣、吸汗的材質，選擇顏色較為不鮮豔的衣服，讓自己跟自然環境做融合，在近距離觀察鳥類時，鳥類也比較不容易發現，低彩度衣服也代表沒有經過太多繁瑣的漂染、加工處理，較為環保。
此外，正確使用望遠鏡，不要使用瓶裝水並自行攜帶水壺及手帕，也都有利於環境保育。1060403
(中央社)
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