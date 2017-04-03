觀音山地理位置獨特 觀鷹活動15日展開
北部觀音山由於得天獨厚的環境及特殊地理位置，是許多鳥類遷徙時停留休息的地方，台北市野鳥學會表示，今年「觀音觀鷹」活動將於15日舉辦，歡迎民眾一同前往參與。
台灣因地理位置特殊，每年春天都會有成千上萬的過境猛禽順著季風往北飛行要返家育雛，北部觀音山是春天過境猛禽踏上北返歸途、進入水域前的最後一座山谷，台北市野鳥學會、台灣猛禽研究會及交通部觀光局北海岸等從2002年起便攜手舉辦「觀音‧觀鷹」，多年下來不僅建立不少口碑，也讓民眾有初步的賞鷹觀念。
然而，面對觀音山下周邊農地大量開發及民眾休閒遊憩需求的壓力，許多野鳥、野生動植物生活的棲地遭受到威脅。根據台灣猛禽研究會長期在觀音山的調查資料顯示，過去20年的觀音山過境猛禽數量呈現下滑趨勢，推測可能原因是受到繁殖地、度冬地及遷徙沿線等跨國因素影響。
台北市野鳥學會表示，今年觀音觀鷹活動特別強調人與鳥類間的和諧，將設計有趣的生態闖關遊戲及綠生活市集活動，讓民眾從不同角度切入認識猛禽生態，邀請民眾一起來體驗觀音山生態之美。1060403
(中央社)
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