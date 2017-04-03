許效舜私房照被曝光 長這樣也太帥！

網友曝光許效舜學生時期舊照，被讚其實頗為帥氣！(翻攝自DCARD)

以「鐵獅玉玲瓏」、「福州伯」系列創下高人氣的許效舜，幽默搞笑功夫堪稱大師級人物，但其實出道前，他曾在退伍後擔任5年法警，昨天這段歷史又被DCARD挖出，還加碼曝光許效舜年輕時的私房舊照，讓網友直呼驚豔！

許效舜如今與嫩妻「小鐵」結婚，婚後生了兩個可愛的孩子。(中時資料照片)

DCARD網友上網po文，表示母親就讀於法警班，「學生時代號稱是法警班裡的一姊，又高挑又清秀這樣子」，表示母親跟他炫耀當年的豐功偉業，提到自己跟許效舜是法警班的同學，「我都聽成許效舜在追我媽⋯結果長大後突然想起來這件事，再去問我媽，我媽說，『哦沒有啦我們只是同學，他當時在追另一個女生我的好朋友啦⋯』」。

網友用標題「許效舜差點成為我爸…」為標題，表達聽聞此事的心情，同時加碼曝光當年舊照，許效舜也在其中，皮膚黝黑、身材勻稱見狀，讓該網友直呼「好啦其實年輕時的許效舜也是帥哥一枚呀」，而眾網友除了稱讚原po媽媽真的很美之外，也讚年輕時的許效舜體格好又有型，還帶了一點陰柔的美型fu呢！

(中時電子報)