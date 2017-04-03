北斗國中彩繪廢水塔 化身美麗雨撲滿

北斗國中師生為老舊的水塔彩繪上妝，化身美麗的雨撲滿。鐘武達攝。

北斗國中師生親手在希望農田施作雨撲滿的放置平台。鐘武達攝。

彰化縣北斗國中利用報廢的舊水塔作為希望農田的「雨撲滿」，清明節連續假期更號召師生返校彩繪上妝，除了為學生上了1堂美感教學，學生也因為見證水塔從老舊化身美麗藝術品，更懂得珍惜環境與水資源。

校長李碧瑤說，北斗國中積極推廣環境教育，曾榮獲2次彰化縣環境教育獎特優學校，今年更代表彰化縣參加國家環境教育獎競賽。儘管如此，校方礙於經費無力購買新的大型雨撲滿 ，日前知北斗家商規劃要汰換老舊水塔，北中可說是「如獲至寶」。

北斗國中爭取北斗家商撥用汰換下來的舊水塔利用，更也透過雨撲滿的施作工程，為學生規畫系列教學與體驗課程。

輔導主任陳宏綸說，雨撲滿的放置平台是由師生利用社團課程時間聯手打造，除了水泥車之外，整地、打樁、綁鋼筋都不假他人之手，這對國中學生來說，是相當難得的體驗。

訓育組長李良展也表示，多元社團是北斗國中的教學特色，透過農藝社並配合特教班學生開闢的希望農田推動食農教育，建置落葉堆肥區、學習友善土地種植，現在更將雨撲滿設置在希望農田，期許這些努力能將友善環境以及珍惜水資源等觀念扎根在學生的心中。

(中時)