了解與互信 兩岸一定旺》台生＋台學者接連西進!大陸磁吸效應很強大？
台積電的張忠謀、鴻海的郭台銘，早期他們是年輕人的楷模，每個人都代表一個傳奇故事，除了個人努力之外，大環境也很重要。但台灣現在還有這樣的創業環境嗎？根據美麗島電子報民調，51.2%民眾認為兩岸關係變差，而蔡政府要付49.1%的責任，兩岸關係急凍，首先被凍壞的恐怕就是年輕人！要突破低薪魔咒，一定要走出台灣嗎？西進大陸是很多人的選項，到大陸唸書工作的年輕人們在大陸他們學到了什麼？
其實不只台灣青年想去大陸發展，有不少的大陸學生，也想來台灣唸書。但是教育部2016年公布資料，陸生台來整體下降6%，是因為政治因素?還是台灣校園的競爭力變弱了?另外，近日世新大學簽下「研修承諾書」，造成不小的爭議，教育部甚至認為已經違法，政治與意識型態的手，是不是阻礙了兩岸教育與人才的交流?
本集來賓：
實踐大學副教授 賴岳謙
世新大學教授 溫偉群
世新大學陸生 李新欣
新黨新思維主任 侯漢廷
北京創業公社台青負責人 鄭博宇(北京連線)
上海台灣協會長 李政宏(上海連線)
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
關鍵字：了解與互信兩岸一定旺、西進、陸生
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