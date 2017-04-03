南鐵東移案 學者批賴神「很會包裝的政治人物」
延宕多年的台南鐵路地下化工程，於3月15日開始動工，但由於土地價購等問題，尚未與部分居民達成協議，引發反台南鐵路東移自救會強烈抗議；台南市長賴清德日前回應此事件時，則表示會再找時間和自救會成員對話。對此，政大教授徐世榮就直言，稱賴清德是一位很會包裝的政治人物。
賴清德日前參加座談會時，遭反南鐵東移自救會會長陳致曉到場痛批，認為其口口聲聲說尊重人權，但南鐵案卻不聽居民意見，強行動工；面對指控，賴則回應，會再安排時間與居民對談，並說，「只怕是你不願意見我。」
而長期關注南鐵東移案的學者徐世榮，就在臉書指出，透過賴清德的回應，讓他深刻地認識了這位賴神及政治明星，「我覺得他是一位很會包裝的政治人物。」表示賴雖主張台獨，深受本土意識者的支持；但他的思維及統治手法卻非常威權及獨裁，「而且他也很會欺騙社會大眾。」
徐世榮更進一步解讀賴清德所說的「只怕是你不願意見我」這句話，認為完全是一個話術，因為多年來拒絕與他們見面的就是賴本人，如今卻反過來當眾暗示是「我們不願意見他」，此讓徐不禁直呼，非常的不可取！
台南市區鐵路地下化全長8.23公里，總經費293.6億元；工程完成後，可消除9處平交道、8處地下道、2處鐵路橋涵及3處陸橋，預計民國111年12月完成。而15日動工的C214標「南台南站路段地下化工程」為最南段的地下化工程，除將開挖施作引道段及隧道段工程外，也將新建南台南站地下通勤車站。
(中時電子報)
文章來源：徐世榮臉書全文
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