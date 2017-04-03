汪小菲什麼事讓她翻白眼？ 大S解答好寫實
藝人大S和汪小菲婚後生下一對兒女，一家四口幸福和樂，她近日為《BEAUTY大美人》拍攝雜誌封面，進行快問快答的活動，一連回答有關夫妻間的小趣事，被問到對方做什麼事會令她翻白眼時，生活化的答案連老公都說寫實。
影片中，大S一身西裝搭配俐落短髮的造型，看來相當帥氣幹練，透露最近的拿手菜是「糖醋里肌」後，接著提到家庭生活，被問及「老公做什麼事會讓她忍不住想翻白眼」，沒想到她苦惱一番後，竟回應「霸佔廁所不出來」，巧妙解答讓汪小菲也轉貼說：「回答很寫實」。
大S曾說過汪小菲常有「馬景濤式」反應，讓眾人聽了噴笑，這回讓她從《鬼怪》、《三生三世十里桃花》和《情深深雨濛濛》三部戲，選一橋段和戲精老公一起演，她本來看似為難地選了《三生三世》把衣服變不見的部分，但又羞說「可是那其實也沒什麼好發揮的」，最後改選《情深深雨濛濛》，笑稱「因為情緒比較濃」。
另外，大S也當場示範老公生氣時，她將如何撒嬌，她先是模仿汪小菲生氣的模樣，再演自己勸對方：「算了啦，老公，你最棒啦，人家都誤會你，那些人就是一點都不懂你」，放軟的語氣中仍有一絲強勢氣場，引來網友笑稱女神當小女人還是霸氣。
(中時電子報)
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