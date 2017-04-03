公路10大美景 橋聳雲天將開發為綠雕園區及農特產銷售中心

▲國道6號國姓交流道被網路票選為公路10大美景之首的「橋聳雲天」，縣府將開發為綠雕園區及農特產銷售中心。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉縣議員邱美玲〈右2〉據力爭取開發國姓鄉「橋聳雲天」，縣長林明溱〈左2〉實地會勘後認為不但可行並有前瞻性。（楊樹煌攝）

國道6號國姓交流道被網路票選為公路10大美景之首的「橋聳雲天」，在縣議員邱美玲極力向縣長林明溱爭取下，縣府已全力進行開發規劃為綠雕園區及農特產銷售中心，並委託廠商進行規劃設計，用地亦獲高公局支持，鄉民聞訊都歡欣不已，期待早日完成帶動地方繁榮。

國姓鄉籍縣議員邱美玲為讓國姓鄉天然美景「橋聳雲天」，充份利用，帶動國姓鄉觀光經濟起飛，實現縣長「觀光首都」目標，經向縣長林明溱據力爭取下，馬上獲得首肯，經實地會勘後，認為不但可行並有前瞻性。

目前已由縣府著手朝花雕藝術公園及農特產銷售中心積極展開規劃，交流道下橋聳雲天橋約15公頃土地已獲高公局支持，縣府將在完成園區規劃後，承租部分再與高公局協商租用價格；林縣長也表示，橋聳雲天計畫實施指日可待，建設完成後將可帶動中潭公路觀光，從國姓到埔里間形成一條新的旅遊路線，帶動地方繁榮，並促進就業。

(中時)