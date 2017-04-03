江蘇省牽手阿里一達通 服務跨境電商

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江蘇貿促國際會展有限公司近日與阿里巴巴一達通簽署合作備忘錄，除落實省政府與阿里巴巴集團戰略合作協議中，關於開展跨境電商合作的具體行動，也是為在地企業提供全方位貿易促進服務的新嘗試。

據了解，阿里一達通是中國知名為中小微企業提供一站式外貿綜合服務平台，涵蓋通關、退稅、外匯、物流、貿易融資等服務。資料顯示，江蘇5家一達通公司共服務全省1萬多家中小微外貿企業，統計出口去年近4億美元。

(工商)