小龍女想不開？吳綺莉驚吐：我這樣還比較像

吳綺莉今再現身醫院探視女兒，不願多談吳卓林住院原因。（圖／取材自東網）

港星吳綺莉上週被女兒「小龍女」吳卓林報警指控言語恐嚇，母女關係再陷入緊張，而日前在臉書宣布到泰國散心的小龍女，昨（2日）則悄悄返港住進醫院，還傳出吳卓林想不開，吳綺莉今再現身醫院探視女兒，被問是否要澄清吳卓林自殺傳言？吳綺莉則表示：「我這樣還比較像啦」。

吳卓林現正在醫院接受治療，被問到小龍女住院原因，吳綺莉表示擔心女兒，但她不願多談「家裡的事、女兒的事記者會已經講過了，不會再講」，並喊話媒體不要打擾到醫院、不要再跟蹤她，讓她有時間和心力處理家中大小事。

吳綺莉被問到孩子的爸是否會來探視，她則表示：「我現在只想快點處理好我的問題，搞到全世界不好意思。」吳綺莉探視近2小時後離開醫院，她快步走上座車，數度深呼吸才開車，情緒看起來有受到影響，表情略顯失落。

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(中時電子報)