溜直排輪摔跌 女童髖關節半脫臼
台中市年僅8歲的陳姓女童，日前初學溜直排輪時因摔倒臀部著地，之後就覺得右邊腹股溝疼痛，嚴重時甚至走路會一跛一跛，就醫檢查才知道她右側髖關節半脫臼，澄清醫院中港院區復健科主治醫師董莉貞指出，髖關節半脫臼若沒妥善治療，嚴重者可能導致脊椎側彎或走路外八。
女童的父母告訴醫師，孩子剛開始學溜直排輪時雖有戴上護膝護肘的安全護套、儘量防止摔倒受傷，卻仍是不斷跌倒，且經常是臀部重重著地，她雖不以為意，但後來發現右側腹股溝疼痛，一周後痛感加劇且走路都受影響，很擔心是哪裡出問題，才趕忙帶孩子就醫。
經X光檢查，發現女童右側髖關節半脫臼，且從影像上可以發現她的股骨頭有部分跑出髖臼之外，而陳童除右側腹股溝部位有疼痛現象，其右腳也較左腳微短、有假性長短腳情況，所幸經施行短波治療儀增加關節的延展性、再徒手進行髖關節展延運動並加強臀肌力量，持續2周復健後，她終於恢復正常走路姿勢。
董莉貞強調，髖關節半脫臼多數為先天性、少部分則是經常性撞擊造成，家長若發現孩子兩側臀部橫向皺痕不對稱、長短腳、走起路來外八字，應及早就醫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。