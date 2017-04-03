溜直排輪摔跌 女童髖關節半脫臼

陳姓女童溜直排輪多次摔倒且臀部著地，導致右側髖關節半脫臼，若未及時治療可能導致脊椎側彎、走路外八等情況。（翻攝照片）

台中市年僅8歲的陳姓女童，日前初學溜直排輪時因摔倒臀部著地，之後就覺得右邊腹股溝疼痛，嚴重時甚至走路會一跛一跛，就醫檢查才知道她右側髖關節半脫臼，澄清醫院中港院區復健科主治醫師董莉貞指出，髖關節半脫臼若沒妥善治療，嚴重者可能導致脊椎側彎或走路外八。

女童的父母告訴醫師，孩子剛開始學溜直排輪時雖有戴上護膝護肘的安全護套、儘量防止摔倒受傷，卻仍是不斷跌倒，且經常是臀部重重著地，她雖不以為意，但後來發現右側腹股溝疼痛，一周後痛感加劇且走路都受影響，很擔心是哪裡出問題，才趕忙帶孩子就醫。

經X光檢查，發現女童右側髖關節半脫臼，且從影像上可以發現她的股骨頭有部分跑出髖臼之外，而陳童除右側腹股溝部位有疼痛現象，其右腳也較左腳微短、有假性長短腳情況，所幸經施行短波治療儀增加關節的延展性、再徒手進行髖關節展延運動並加強臀肌力量，持續2周復健後，她終於恢復正常走路姿勢。

董莉貞強調，髖關節半脫臼多數為先天性、少部分則是經常性撞擊造成，家長若發現孩子兩側臀部橫向皺痕不對稱、長短腳、走起路來外八字，應及早就醫。

(中時)