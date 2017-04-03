洪秀柱：國民黨要向習近平討黨產
國民黨主席洪秀柱今天走訪嘉義市的眷村，痛批民進黨追殺國民黨，她強調「黨國不分」的年代是「黨庫通國庫」，且大陸還有黨產，青島啤酒就是國民黨黨營事業，國民黨也該向習近平討這個債。
洪秀柱對經國新城眷村老榮民及榮眷，大談國民黨建國革命先烈的精神，不遺餘力欲喚起眷村民眾的黨魂，痛批民進黨窮極精力追殺國民黨，又不法凍結國民黨黨產、清算國民黨。
洪秀柱表示，當年國民黨不是光著身子來台，而是船運黃金來台，所謂黨國不分的年代，是「黨庫通國庫」，用黨產建設台灣，清算黨產時更發現中信銀保險庫有67箱寶貝，是國民黨向中央政府買的美金債券，相當於385億新台幣，而國民黨修法反攻大陸後再向政府要回這筆錢。
洪秀柱說，清查黨產時還發現帳冊細目，大陸還有國民黨的黨營事業，手上有所有權狀可證明，包括青島啤酒也是國民黨黨營事業，找一天應該去向習近平討這個債，因為共產黨占用國民黨黨產。
洪秀柱說，國民黨陷入財務危機時，有位90餘歲老太太搭高鐵上台北，揣著16萬現金執意要捐給中央黨部，這位老太太表明她的丈夫當年押船運送黃金至台灣，見證國民黨並非兩手空空來台。
洪秀柱今天走訪經國新城向榮民及榮眷「獨白」40分鐘，慷慨激昂痛批民進黨完全執政、完全不負責任，暢談國民黨革命先烈艱辛建國的歷程，不遺餘力欲喚起榮民及榮眷的黨魂。
(中時)
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