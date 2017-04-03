浙江自貿區掛牌 省書記：必須聚焦制度的含金量

中國（浙江）自由貿易試驗區近日於杭州進行掛牌記建設動員大會，會上省委書記夏寶龍表示，必須聚焦制度的含金量，除以探索建設自由貿易港區為戰略制度目標，還必須充分借鑒國際自由貿易港區建設的經驗，在財稅、金融、通關等關鍵領域創新體制機制，取得更多對街國際標準的制度創新成果，特別是要努力營造與國際油品交易市場相同或相似的制度環境。

(工商)