橫行全國 「調度哥」詐騙集團7嫌落網
鐵路警察局刑警大隊鑑於國內電信詐欺集團搭乘台、高鐵等大眾運輸工具進行詐騙，將贓款南騙北送，經分析165資料後，並調閱相關監視器鎖定以「調度哥集團」為首之收簿手兼車手的集團成員，經過數個月深入追查、跟監，查知「調度哥」集團47歲范姓主嫌以毒品控制旗下收簿手兼車手成員，涉嫌大台北地區多起詐欺案件，並查得該集團成員利用高鐵便利性，兼職做起假檢警面交車手，換取毒品。
經蒐證發現，該犯罪集團先以「猜猜我是誰」，後以「ATM解除分期付款」方式詐騙，待被害人將錢轉入至指定帳戶後，該集團遂即派出車手將帳戶內的錢提領一空，另一方面兼職做假檢警騙取被害人交付金錢，再交由成員吳嫌，吳嫌再轉交給范嫌，范嫌將部分贓款匯至大陸地區，短短3個月被害人已高達83人，不法所得已逾1220萬元。
警方長期蒐證監控，今日見時機成熟，遂即發動拘提，一舉將以范嫌為首之「調度哥詐欺集團」成員查緝到案，並查扣行動電話手機、SIM卡、金融帳戶存摺、提款卡及22萬元現金、毒品安非他命3.55公克及吸食器4組等證物。全案依詐欺及毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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(中時)
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