韓投吳昇桓被打爆 紅雀仍啄傷小熊
美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀隊，新球季開幕戰雖然韓投吳昇桓慘被狠狠修理，不過紅雀最後靠著再見安打，4比3擊敗客場首戰出師不利的衛冕軍芝加哥小熊隊。
這場比賽兩隊的先發投手都夠水準，小熊推去年國聯賽揚獎（Cy Young Award）候選人、抗癌左投雷斯特（Jon Lester），主投5局飆7個三振掉1分。
紅雀則由馬蒂內茲（Carlos Martinez）率先登板，他動輒97或98哩的球速，主投7.1局三振小熊打者10人次，無失分表現更勝一籌，不過雙方的後援投手都是提油救火。
史卓普（Pedro Strop）第8局下接替今年剛加入小熊的日籍投手上原浩治，他控球不穩沒守住上原浩治遏止失分擴大的戰果，挨了「天才高中生」葛瑞契克（Randal Grichuk）的2分全壘打，3比0紅雀領先。
原本紅雀只要能守住9局上即可結束比賽，沒想到第8局上場中繼沒失分的吳昇桓，面對小熊康崔拉斯（Willson Contreras）被擊出3分全壘打，比數給追平。
加上他登板後援1.2局丟兩個觸身球，控球完全沒有經典賽（WBC）預賽對戰中華隊時的精準，防禦率更高達16.2。
小熊9局下換蒙哥馬利（Mike Montgomery）主投，解決2個打者，眼看比賽就要進入延長，這時8局下擊出2分全壘打的葛瑞契克站上打擊區，瞄準蒙哥馬利的快速球揮大棒，球飛向左外野在全壘打牆前落地，把2壘跑者送回本壘。
於是4比3紅雀1分之差氣走小熊，吳昇桓紀錄上雖是救援失敗，卻因此躲過敗投還幸運奪勝投，至於葛瑞契克絕對是今晚紅雀致勝功臣，因紅雀的4分他個人包辦3分。1060403
(中央社)
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