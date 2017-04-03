新聞深喉嚨》衛福部長「帶風向」 美豬.基改食品吃定了？

新聞深喉嚨

美國貿易代表署於3月31日公布了「2017年各國貿易障礙評估報告」，點名關切我國美豬美牛議題。儘管經濟部常務次長王美花隔日受訪時強調，目前針對美牛、美豬並沒有進一步放寬或是縮限的打算。但回想2016年，蔡政府上台前，時為準農委會主委的曹啟鴻就曾直言，美豬哪有能耐不開放！而衛福部長陳時中3日接受專訪時又表態，只要確保食用安全，他不反對解禁美豬與日本核災食品。但問題是，昔日美豬換「TPP」的說法，如今已經被狠打一耳光，開放美豬就一定換得到「TIFA」？而陳時中此時刻意接受專訪「帶風向」，開放早已暗成定局了？

2016大選前，彰化、雲林、嘉義縣各地掛滿「票投蔡英文就是支持開放瘦肉精美豬」、「支持蔡英文就是支持瘦肉精」、「支持蔡英文就是支持美豬開放」等布條，氣得民進黨提告，怒指國民黨意圖使人不當選，如今看來可是一點都沒冤枉！痛批國民黨毒害台灣的綠委林淑芬消失了，嗆聲「美豬來台，總統下台」的綠委劉建國也不見！今年一月，嘉義縣長張花冠訪美，與美官員談話時脫口而出，對於美豬進口，「嘉義豬農已經準備好了，相信其他綠營執政的縣市也是」。但張花冠在2012年時，卻堅決主張瘦肉精應該零檢出，在議會被議員「打臉」，張花冠竟爆出驚人語，說：「因為那時是國民黨執政」，這些毫無下限的無恥言行，就算民進黨幹得出來，國人真的吞得下去？

日本《產經新聞》2日頭版頭條新聞指稱，我國海調船去年8度「未獲同意」闖入釣魚台周邊日本「專屬經濟海域」(EEZ)，歷年最多。科技部回應，日本與台灣部分海域重疊，只要我國的研究船一接近「暫訂執法線」，日方公務船就會出現，「我們絕對不承認有入侵日方海域」，且日方並不願意跟我國談判。外交部則表示，台日EEZ重疊情形嚴重，中華民國政府一貫堅持調查船有權在主張的EEZ內從事海洋科學調查活動。除了頭版的報導，《產經新聞》還在三版刊登了琉球當地媒體「八重山日報」總編輯仲新城誠投書，指釣魚台問題不僅是無人島的爭奪戰，占領釣魚台是中國大陸稱霸太平洋地區最重要一塊骨牌，批判其他國家在中日紛爭之間假裝中立是種膽小行為。日本媒體在此時大篇幅炒作釣魚台主權爭議，還特地將矛頭指向台灣，有什麼玄機嗎？是為了下一次的「台日海洋事務合作對話會議」鋪陳，打算翻盤馬政府時期簽訂「漁業協定」？又或者是迫使開放日本核災食品輸台的另一種壓力？

「習川會」將在台北時間本週五清晨登場，如今全球關注的迫切危機，除了關稅貿易大戰，就是北韓箭在弦上的第6次核試！近日，關於美韓軍演的公開資訊，都一再強調美韓特種部隊如何部屬並演練「斬首行動」。部分輿論分析，即使美韓真的決定「斬首」金正恩，中國大陸的底線將是北緯38度線不得被突破，因此近日也強化北部戰區戰備，整個戰區43萬兵力，其中15萬人部署在北韓邊界，核心部隊是重裝機械化第39集團軍，與快速反應第40集團軍。此外，解放軍最先進的預警機空警500，已被被調往邊境強化空中警戒。位於遼寧瀋陽的火箭軍有東風31A導彈，東風3型彈道導彈，和被稱為「航母殺手」的東風21導彈，可同時防範北韓蠢動與駐日韓美軍冒進。朝鮮半島情勢真的「回不去了」嗎？4月6日「習川會」會是和平的契機？還是戰爭的決斷？

台南市長賴清德2日首度證實，自己曾被蔡總統徵詢出任總統府秘書長，但是已經婉拒。而近期一連串的訊息似乎都在將他逼上參選新北市長之路！包括婉拒出任總統府秘書長，卻又爭取國安會秘書長的消息見報，讓賴清德不得不面對不願與蔡總統分擔執政艱辛，卻又自私自利只想著替自己進軍中央鋪路的質疑。而媒體一再炒作賴清德是民進黨唯一有把握在新北市勝選的人選，黨中央又決定將徵召權力全權交給主席，也讓賴清德越來越沒有說不的空間。猶記得2010年，國民黨內也上演過一樣的劇碼！時任行政院副院長的朱立倫，也是被「藏鏡人」與輿論聯手炒作「唯一勝選」，最終半推半就空降新北市參選，兩任8年下來搞得如今進退失據，這前車之鑑，賴清德又怎會不看在眼裡，恐懼在心裡？權鬥角力會如何發展？

年度大甲媽繞境剛剛隆重落幕，同時間網路卻熱議一篇文章，標題是「媽祖信仰在台灣爆紅的原因：國民黨拿來統治台灣島民的最好工具」！內文開門見山說：「為何媽祖信仰在台灣有這麼強大？多數人不知道的是，媽祖信仰的蓬勃發展的背後，是威權箝制台灣島民的控制手段」。結論說媽祖是「『人在操作的侵台工具神』，看不出來的繼續去鑽轎底練習當奴隸」。到底要多麼扭曲的心靈，才能寫出這樣的文章？但或許這並非單一事件，參照過去鬥臭慈濟，鬥臭紅十字會的經驗看來，有場政治風暴，正被操作中？

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(中時電子報)