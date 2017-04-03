發財車國道起火 王田路段回堵4公里

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清明節連續假期今天進入第三天，國道路段上午起陸續出現返回工作崗位的車潮，料想不到的是，國道一號南下190.6公里處，還發生火燒車意外，讓交通狀況雪上加霜，所幸消防人員緊急撲滅火勢，未釀成大災害。

這起意外發生在今天上午7時許，一輛小發財車行經國道一號南下190.6公里路段時，突然在外線車道起火，現場濃煙密布，消防隊獲報到場撲滅火勢，未釀成災害，但受火燒車事件影響，國道一號王田路段僅剩快車道可供車輛通行，後方回堵約4公里，時速只剩20公里。

(中時)