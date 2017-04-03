港股：雄安新區概念股暴漲

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路透報導，因中國此前宣布設立河北雄安新區，成為繼深圳、上海浦東新區之後的新特區，以致隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股今（3）日早盤初段股價大漲，

報導稱，從事光伏電站開發的隆基泰和今早開高70％，一度觸及5港元的近兩年高位，其後升幅收窄。另外，業務集中京津冀地區的水泥股金隅、城市燃氣供應商新天綠色能源以及房地產商中國宏泰發展盤初分別一度漲28％、24％及21％，並均創自2015年6月以來高位。

(工商)