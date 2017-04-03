不讓學生變學貸奴隸 元智補助碩士生

薪資沒漲，物價卻一直喊漲，為疏解家長和學生經濟壓力，元智大學今天表示，下學年起，碩士班新生將全面發給每學期新台幣1萬元津貼，元智大學部畢業生首年補助還有加碼。

元智大學教務長陳家祥表示，市場上物價一直喊漲，唯獨薪水不漲，整體經濟景氣欠佳，學雜費對部分家長及學生是個不小負擔，而學生延遲就業，再進修讀研究所已是市場趨勢，為鼓勵繼續深造研究所，積極求上進的學生，因此提供補助方案，避免學費造成學生繼續升學的經濟壓力。

為照顧大學部畢業生，陳家祥指出，只要是畢業成績名次為各系前60%者，就讀元智碩士班就給予相當於1學年學費金額的生活津貼，而自下學年（106學年）起，不限成績，所有大學部畢業生若繼續就讀元智碩士班，將連續發給兩年生活津貼，第1年給予相當1學年學費金額，第二年給每學期1萬元生活津貼。

陳家祥說，若是其他學校大學部畢業但就讀元智碩士班的學生，在學兩年期間，都可獲得每學期1萬元的生活津貼，若在學成績優異，該學年成績於各所（學位學程）排名前5%，還會另外發給8000元獎學金。1060403

(中央社)