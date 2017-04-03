清明時節火紛紛　南市消防忙不停

清明節民眾掃墓因應習俗，會燒金紙祭拜，但時常餘燼未滅，造成公墓火警，也讓消防員疲於奔命忙著打火。（萬于甄翻攝）

南市消防局雖事前公墓火警宣導做的足，但仍無法避免清明時節的公墓雜草火警，清明連假幾天來，消防局野火報案電話更是接到手軟。（萬于甄翻攝）

清明節掃墓原本是要讓民眾慎終追思，但公墓野火燒不斷，卻讓台南消防員疲於奔命，連飯都沒時間吃，其中，第一救災救護大隊整天光是出勤公墓雜草火警就忙不完，就連發放宣導水袋都因此暫緩。民眾除向消防員道聲「辛苦了」，也高喊「掃墓是用掃的，而非用燒的」。

台南市消防局近來接獲不少公墓及雜草火警勤務，大多與民眾清明節返鄉掃墓有關，根據消防局統計，上個月25日至2日共239件林野墓地火警，且2日短短1天就有91件勤務，截至3日下午4點也有68件林野墓地火警，讓消防車還來不及加水，又要趕往另一處火點滅火。

其中，南市消防局第一救災救護大隊2日原安排至公墓附近發送宣導水袋，但此起彼落的公墓、雜草火警，讓消防員東奔西跑忙著滅火，一天出勤好幾趟疲於奔命，連休息吃飯時間也沒有，消防隊員出勤返隊後，消防衣沒換，就累到直接躺在地板上小睡一會。

消防員辛苦的一面被po上網後，引起不少民眾議論，許多人認為「掃墓祭祖是用掃的，而非用燒的」，大家也紛紛向消防員道聲辛苦。第一救災救護大隊也呼籲民眾，切勿自行燃燒雜草或金紙，掃墓時也可帶水袋澆熄火苗，避免餘燼復燃的情況。

雖然在清明掃墓時拜拜燒金紙，是傳統習俗之一，但民眾在幫祖先大清掃時，要注意用火，千萬別一把火燒了祖先的長眠之處。

(中時)