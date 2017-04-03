「大叔反同不想玩了」 反同團體滿天星關台

滿天星今發布告別聲明。（翻攝自臉書）

反同團體「滿天星素人連線」，日前與同志圈內名人「四叉貓」爆發衝突，引起各界關注，今日於臉書粉絲專頁發布告別聲明，宣布「不想玩了」，即日起轉型為反毒團體。

「滿天星告別關台聲明」指出，「大叔反同不想玩了，不再揹負破壞團結的污名，請教會自己去玩，祝福所有反同陣營成功！滿天星在此向各位家長們 say goodbye。」

據了解，滿天星素人連線由另一反同團體「搶救台灣希望聯盟」另立門戶而生，創辦人為虛構人物「曾有文」，人物形象為中年微胖、安定、信任、幽默、有他在就有希望的「曾大叔」。曾於3月4日、3月22日走上街頭舉辦活動。

然而，3月22日滿天星包圍疾管署抗爭行動，事後卻因成員與四叉貓發生衝突，因此登上各家新聞媒體版面。「曾大叔」事後在臉書上不滿表示，滿天星一直以來都沒有負面新聞，但當天爆發衝突的成員卻犯了「歇斯底里」的毛病。

滿天星即日起正式關台，但聲明也向外界宣告，未來將全力專注，揭開台灣毒害真相，邀請大家一起打毒。即日起更名為「社團法人滿天星反毒陣線」，簡稱「反毒陣」。

反毒陣表示，為催生台灣第一個反毒團體，原有滿天星素人連線粉絲專頁今起關台3天，「Goodbye & Welcome」。

(中時)