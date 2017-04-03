中國商務部：美方貿易命令應尊重國際規則

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路透報導，中國商務部一位未具名發言人近日發表談話，表示美方的貿易執法措施應按照公認的國際貿易規則辦事，兩國之間的任何分岐應妥善解決。

該發言人針對美國總統川普上周五（31日）簽署的兩項行政命令，包括調查可能導致美國巨額貿易逆差的貿易濫用，以及防止進口關稅避稅進行回應。

未具名發言人表示，中方願與美方在平等互利、合作共贏基礎上，加強對話合作，妥善處理分歧。

(工商)