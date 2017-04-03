篩尿5度流標「尿滿為患」 高市警下修送驗頻率解危
高市警方去年毒品採尿送驗數量約4萬多次，唯1家SGS（台灣檢驗科技公司）可助警驗尿，但礙於成本，市警局發包藥物尿液檢驗工程已5度流標，造成各警分局冰箱「尿滿為患」；市刑大為讓篩尿順暢，研商下修原送驗數量的1/3，再重新招標，「尿滿為患」危機可望4月底解除。
高市警局採尿送驗原是由1家學術機關實驗室化驗，但該實驗室遭檢舉而停權3年，高醫、凱旋2家醫院也以人力不足，難以負荷篩尿數量，無意願接手，最後民間檢驗大廠SGS出手協助；不過，廠商發現全年度350多萬元驗尿經費不符成本，估計至少需提高到700萬元，礙於年度預算已編列，警局無法調高，驗尿工程5度流標。
廠商認為，過往警驗尿都採最低價得標，有意願者多是出於幫忙，毫無利潤營運考量，加上高雄幅員遼闊，收取尿罐的人、車成本高，以及警方積極緝毒致驗尿頻繁，全年度350多萬元，真的是做不來。
刑大了解廠商困難處，發現各單位報驗尿，1次都圈選1至4級毒品，化驗次數、費用等同4次、4倍，資源易流於浪費，決定把送驗數量4萬多次，下修1/3至1.5萬次，4月中旬重新修訂標單招標，維持原工程預算。
刑大表示，驗尿項目將改以查獲毒品類型為主，若查獲持有K毒嫌疑人，但他也有1級毒品前科，就會連1級也驗，才不會有漏網之魚，警方有信心順利發包，解決驗尿問題。
(中時)
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