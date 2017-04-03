台東版春吶 環頸雉高歌狂舞
墾丁春吶熱鬧登場，台東郊區也不遑多讓，常可看到環頸雉雄鳥引吭高歌的「嘓、嘓」急促叫聲，緊接著舞動華麗的雙翅，鳥友表示，春天繁殖季節，環頸雉雄鳥為了宣示領域及求偶，都會「窮盡洪荒之力」高歌振翅，稱得上是「台東版的春吶」。
台東也有「春吶」！鳥友說，進入繁殖季的環頸雉公鳥，為了宣示領域及求偶，漫步在草原上時，會突然停下腳步，環顧四周，緊接著昂首挺胸，短促「叫春」後， 使盡吃奶的力量，揮動華麗的雙翅，過程只有幾秒鐘，由於環頸雉生性害羞，鳥友們躲偽帳守候多時，為的就是這短短幾秒鐘的華麗演出。
鳥友說，藍腹鷴、帝雉及環頸雉並列為台灣3大雉雞，其中以分布在低海拔的環頸雉與人類生活圈最貼近，由於叫聲宏亮，鄉下人都叫牠們為「啼雞」，但是也因棲地減少及老鼠毒餌，對族群造成威脅。
環頸雉被列為2級珍貴稀有野生動物，台東人為干擾相對較少，因此族群尚稱穩定，每年3、4月，在台東的草原、釋迦園等地方，都可以聽到牠們嘹亮短促的叫聲，鳥友說，今年是金雞年，環頸雉此起彼落的鳴唱聲，象徵迎雞納福、開創新機。
(中時)
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