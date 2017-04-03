好萌 來看小浣熊的第一個兒童節怎麼過
今年兒童節你怎麼過？新竹市立動物園日前誕生兩隻小北美浣熊，獸醫師在兒童節前夕幫牠們做健康檢查，但小浣熊們卻不肯乖乖配合，調皮模樣超萌，令人好氣又好笑。
新竹市立動物園長楊家民表示，日前誕生的兩隻小北美浣熊兄弟，出生前幾周是生存的關鍵時刻，因為其他公浣熊可能會為了讓母浣熊再次進入發情期，接受求偶以延續基因，所以常會攻擊浣熊寶寶，因此這段時間母浣熊常形影不離、守護在旁。
楊家民說，小浣熊兄弟在浣熊媽媽細心呵護下活潑成長，兒童節前夕，幫牠們做了健康檢查，分別重890及1100公克，非常健康，不過小浣熊兩兄弟在健檢過程，不肯乖乖坐在磅秤上量體重，調皮搗蛋的模樣，讓動物園上下好氣又好笑。
此外，動物園內的小黑肚綿羊也在今年春天誕生，度過牠們的「第一個兒童節」。楊家民分享，還記得不久前，小黑肚綿羊剛出生時都還站不穩，走路跌跌撞撞，現在已經長大不少，而且天不怕、地不怕，和其他大綿羊爭先恐後搶食新鮮牧草。
而同樣在日前才破殼而出的小雞們，現在也相當健康、活潑，最愛跟著雞媽媽在園內散步、覓食，學習翻找美味小蟲，對每天一起生活的山羌可是一點戒心都沒有。
新竹市長林智堅表示，全台灣原址現存最悠久的新竹市立動物園，是最好的生命教育場域，為慶祝兒童節，動物園當日12歲以下兒童免費入園參觀，邀請大小朋友把握連續假期，來到動物園度過一個知性之旅。1060403
(中央社)
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