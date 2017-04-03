超級老爸日 員林托育中心傳授育兒知識
為讓男性了解照顧正確育兒方法與技巧，彰化縣員林托育資源中心在每個月8日當週開辦超級老爸日，教導男性照顧嬰幼兒。
彰化縣政府社會處處長黃淑娟說，近年來，奶爸當道，以往男主外女主內的觀念已經被打破，育兒已經不再是只有媽媽的責任，男性的照顧者一樣可以做得很好，可以一起和女性分擔育兒的負荷，陪伴家中的寶貝長大。
黃淑娟表示，彰化縣員林托育資源中心舉辦超級幼爸日系列活動，利用每個月8號當週的假日，每場開放6到8對親子參與，且僅限於男性照顧者參加，像是4月8日星期六的活動主題訂為超級奶爸日-副食品製作，教導老爸怎麼辦小朋友製作雞蛋布丁等副食品。
彰化縣政府社會處指出，彰化縣托育資源中心是由彰化縣公益彩券盈餘補助設置，中心為未滿3歲的嬰幼兒舉辦各式各樣親子活動與親職講座，還提供繪本與玩具的借閱服務，希望藉由寓教於樂的活動，鼓勵幼童與家長、托育人員積極參與，讓孩子學習人際溝通與良好合作態度，促進身心均衡發展。1060403
(中央社)
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