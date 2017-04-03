嬰兒半夜哭鬧 醫師：可能是腸絞痛

台中市一名剛出生兩個月的小嬰兒，常在晚上入睡前哭鬧不止，台中醫院小兒科醫師洪千惠今天說，在排除其他症狀後發現是腸絞痛，家長可以按摩方式幫助寶寶腸胃蠕動順暢。

洪千惠指出，這名小嬰兒常在晚上入睡前哭鬧不止，甚至連白天的時間都斷斷續續性出現類似的症狀，讓爸媽慌亂不已，安撫也不是、餵奶也不是，只能抱著慢慢安撫一段時間，讓寶寶自己慢慢不哭，親戚朋友甚至建議帶小嬰兒去尋求宗教協助，希望能夠改善孩子的狀況。

洪千惠表示，在門診或急診時，常常有類似主訴的父母帶著孩子來就醫，事實上，這種症狀在嬰兒時期很常見，稱之為嬰兒腸絞痛，從出生開始就會慢慢出現，1到2個月大時最嚴重，4到5個月後緩解，發生率約為5%到28%。

洪千惠指出，診斷的依據是根據臨床症狀每天出現3小時以上，每週出現3天以上，持續超過1週；且孩子的哭鬧不影響進食和生長。必須和其他嚴重疾病做鑑別診斷，例如腸套疊、腸扭轉、急性腸胃炎等。一旦排除掉嚴重疾病後，依臨床的表現就能診斷嬰兒腸絞痛。

有關嬰兒腸絞痛的治療方式，洪千惠認為，並沒有一個確定有效的方法，若家中有腸絞痛的寶寶，可以試著以順時針腹部按摩的方式幫助寶寶的腸胃蠕動順暢，在手上塗一些嬰兒油或乳液減少摩擦力。

至於藥物的部分，洪千惠說，口服消脹氣藥可以減少氣體的表面張力，讓氣泡變小，但是研究發現使用後，症狀改善有限。國外常用的腸絞痛用藥，雖有些許幫助，但是部分的患者會出現嗜睡的副作用，因此在國內並不廣泛應用。1060403

(中央社)