國道中部以北塞 多處車速低於40公里

今天是清明連續假期第3天，午後國道中部以北出現壅塞，多處路段車速低於40公里。

根據高速公路局下午4時30分路況資訊，車速不到40公里路段，包括：國道1號汐止到五堵、新竹到竹北、湖口服務區到湖口；國道3號龍潭到大溪、南雲到名間；國道5號宜蘭到頭城。

另有多處路段車流也很大，車速不到50公里，包括：國1竹北到湖口服務區、西螺服務區到埔心、斗南到西螺、台中到大雅、豐原到后里；國3中和到安坑、關西到龍潭、名間到南投服務區；國5頭城到坪林、石碇到南港。1060403

(中央社)